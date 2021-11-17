В орловской больнице имени Боткина запустят оборудование для производства кислорода

За сутки в Орловской области потребляется 15-16 тонн медицинского кислорода.

Региональные власти приняли решение запустить в больнице им. С.П. Боткина оборудование для производства медицинского кислорода. Об этом сегодня заявил руководитель Департамента промышленности и торговли области Максим Петров.

Нехватка медицинского кислорода — одна из наиболее болезненных тем для областного здравоохранения. Осенний всплеск количества заболеваний коронавирусом заставил региональные власти искать выходы из сложившейся ситуации.

«В среднем стационарный пациент в зависимости от тяжести течения болезни при лечении должен быть обеспечен в сутки 10-30 кг медицинского кислорода. В октябре в тестовом режиме была запущена буферная кислородная емкость в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. Орловской области выделены федеральные средства на приобретение 3 газификаторов – специальных насосов, которые с помощью определенных химических реакций преобразуют воздух в кислород. На один газификатор контракт уже заключен, это 32 млн рублей. В декабре оборудование будет установлено в городской больнице им. С.П. Боткина. Газификатор будет производить 1000 литров кислорода в минуту. В зависимости от ситуации с госпитализацией COVID-пациентов, он сможет обеспечить до 50% потребности больницы в кислороде, а при снижении госпитализации в перспективе – и все 100%. Также удалось получить финансовую поддержку от Минпромторга России в размере 64 млн рублей еще на два концентратора. Планируется запустить их в работу в январе – начале февраля будущего года», — сообщила пресс-служба губернатора.

Летом 2021 года Орловская область потребляла 6-7 тонн кислорода в сутки. Однако из-за обострения ситуации с COVID-19 суточные потребности региона выросли до 15-16 тонн.

ИА «Орелград»