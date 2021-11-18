Орловский институт культуры представил новый логотип

Вуз презентовал свой новый бренд, который хотят сделать узнаваемым.

Орловский государственный институт культуры презентовал свой новый логотип. Сообщается, что его главным образом стала скульптура «Девушка на шаре» (скульптор А.В. Рывкин). Как пояснили в ОГИК, девушка олицетворяет собой «Музу вдохновения и творчества — Музу как место притяжения студентов и выпускников, Музу как Человека Культуры, творческого и талантливого деятеля с сильным характером и развитым чувством прекрасного».

«Идея нового логотипа была представлена студентом 3-го курса кафедры режиссуры, мастерства актера и экранных искусств Владиславом Сазоновым, — говорится в сообщении вуза. — Логотип был доработан командой профессионалов рекламного агентства «РеАкция»».

ОГИК — это культурно-образовательное пространство, где царит неповторимая творческая атмосфера, создаются произведения искусства, формируется прочный фундамент культуры будущего. А еще это — это кузница кадров для сферы культуры и искусства. Всех студентов и выпускников ОГИК объединяет важная движущая сила – вдохновение, истинное служение культуре, неустанное стремление заниматься творчеством. Так презентует себя сам вуз.

Напомним, что конкурс на лучший логотип стартовал в середине сентября этого года. Основная цель — продвижение бренда ОГИК как уникального научного и образовательного центра подготовки творческих кадров в регионе. Кроме того, руководство вуза поставило задачу формирования «нового визуального стиля института, направленного на повышение узнаваемости ОГИК на российском и международном уровнях».

Новый логотип должен помочь орловскому вузу идентифицировать себя на рынке образования, а также повысить интерес сотрудников, преподавателей и студентов к корпоративным ценностям ОГИК. Кроме того, организаторы руководствовались идеей «создания условий для творческой самореализации обучающихся и стимулирования их созидательной деятельности в области брендинга творческого вуза региона».

ИА «Орелград»