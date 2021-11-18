Орловский СК возбудил против чиновников уголовное дело о халатности

18.11.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Обманутые дольщики пострадали из-за работников областного Департамента надзорной и контрольной деятельности.

Следственный комитет вступился за обманутых дольщиков и возбудил уголовное дело против должностных лиц Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Чиновников подозревают в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, а конкретно — не обеспечили контроль за деятельностью организаций-застройщиков, которые, в свою очередь не выполнили свои обязательства перед участниками долевого строительства.

Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено на основании материалов, представленных областной прокуратурой. В них шла речь о события, происходившие в период с января 2015 года по январь 2020 года.

ИА «Орелград»

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