Под Орлом очевидец обнаружил труп, плавающий в реке

Тело погибшего мужчины передано полиции.

Житель города Болхов обнаружил труп, плавающий в реке Нугрь, и сообщил об этом в МЧС, рассказала пресс-служба ведомства.

Это произошло вчера днем вблизи улицы Декабристов. Труп «плавал» в двух метрах от берега.

Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции. По состоянию на сегодняшнее утро личность погибшего еще не была установлена. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Личность погибшего установлена. Это местный житель 35 лет. Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, судебные экспертизы, направленные на установление причины смерти мужчины и других обстоятельств произошедшего.

ИА «Орелград»