Под Орлом водитель сбил насмерть пенсионерку, трехлетний ребенок получил травмы

18.11.2021 | 13:29 Новости, Происшествия

Это произошло вчера вечером на автодороге «Болхов — Хотынец».

Вчера вечером под колесами «Лада Калины» погибла 69-летняя женщина. Трехлетняя девочка, которая была пассажиром автомобиля, получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагедия случилась в 17.30 на автодороге «Болхов — Хотынец». 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны деревни Алехино в направлении Хотынца. В районе 41-го километра он не справился с управлением и сбил пешехода. Пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Кроме этого, в салоне автомобиля находилась девочка трех лет. Она получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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