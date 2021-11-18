Под Орлом водитель сбил насмерть пенсионерку, трехлетний ребенок получил травмы

Это произошло вчера вечером на автодороге «Болхов — Хотынец».

Вчера вечером под колесами «Лада Калины» погибла 69-летняя женщина. Трехлетняя девочка, которая была пассажиром автомобиля, получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагедия случилась в 17.30 на автодороге «Болхов — Хотынец». 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны деревни Алехино в направлении Хотынца. В районе 41-го километра он не справился с управлением и сбил пешехода. Пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Кроме этого, в салоне автомобиля находилась девочка трех лет. Она получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»