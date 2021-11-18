Стало известно, какие законы изменит губернатор

Клычков утвердил план собственной законотворческой деятельности.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил план законопроектной деятельности губернатора на 2022 год. Контроль за исполнением распоряжения он оставил за собой, хотя если вдруг губернатор в Орловской области в будущем году сменится, то план придется выполнять другому лидеру. Впрочем, этот план состоит менее чем из десятка пунктов. Согласно ему, губернатор в 2022 году будет обращаться в облсовет народных депутатов с инициативами по внесению изменений в ряд законов.

Прежде всего, это закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Практика предыдущих лет показывает, что поправки в бюджет вносятся практически ежемесячно. Инициатива исходит от правительства, но в облсовет ее направляет губернатор – таков порядок. Кроме того, в будущем году глава региона планирует предложить внести поправки в законы «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Орловской области» и «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества на 2021-2023 годы».

Также губернатор внесет в парламент проект закона о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Суть этого документа пока остается тайной, но из преамбулы понятно, что полномочия должны быть перераспределены между властями области и властями города Орла. Возможно, вместо мэрии проводить конкурсы перевозчиков будет региональный департамент.

В 2022 году губернатор также предложит установить новый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 год, внести изменения в закон о налоге на имущество организаций и наделить власти городов «государственным полномочием Орловской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

ИА «Орелград»