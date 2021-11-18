В Орле на борьбу с дефицитом бюджета отрядили два управления

Городские власти задумались о финансовых расходах в 2022 году.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил перечень главных администраторов — источников финансирования дефицита бюджета города в 2022 году. Верстка главного финансового документа областной столицы как раз идет в эти дни. Документ еще не принят в окончательной редакции, но власти города, вероятно, не сомневаются в том, что бюджет будет дефицитным. По крайней мере, в предыдущие годы сделать его бездефицитным не удавалось, хотя такие попытки предпринимались.

Согласно постановлению мэрии, искать дополнительные средства для погашения дефицита в 2022 году будут сразу два структурных подразделения городской администрации. Причем у каждого – свои функции и задачи. Так, финансовому управлению Юрий Парахин поручил заняться привлечением и погашением банковских кредитов. Займы могут потребоваться для ликвидации дефицита, как это не раз бывало в прошлые годы. Что касается погашения кредитов, то здесь перед чиновниками открывается возможность замещения более дорогих займов более дешевыми.

Управление муниципального имущества и землепользования будет заниматься своей привычной работой. Предполагается, что средства на погашение дефицита бюджета это подразделение сможет получить за счет «продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа». Кроме того, перед обоими управлениями поставлена задача по «увеличению прочих остатков денежных средств бюджета». Это означает, что за счет экономии в бюджете могут появиться какие-то средства, которые можно будет направить на погашение возникшего дефицита.

ИА «Орелград»