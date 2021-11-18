В Орле в 8 раз выросло количество онлайн-касс

Применение кассовой техники стремительно набирает масштабы и обороты.

В Орловской области зафиксировано значительное увеличение количества пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ) в режиме онлайн. Если в 2018 году число пользователей составляло 1586, то по состоянию на 1 сентября 2021 года зарегистрировано уже 8606 пользователей. Об этом сообщила Наталия Попова, начальник контрольного отдела УФНС России по Орловской области. Как пояснили в налоговой службе, доклад прозвучал в ходе последних в этом году публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов региона.

Попова в своем выступлении подчеркнула, что в разрезе количества зарегистрированной контрольно-кассовой техники в целом наблюдается прирост. В 2018 году в Орловской области было зарегистрировано 4202 таких аппарата, а на 1 сентября 2021 года их количество возросло до 17 728. тенденцию налоговики связывают с изменениями в законодательстве страны. Постепенно расширяется список категорий бизнесменов, обязанных применять ККТ. Соответственно, растет и число пользователей.

Впрочем, для ряда категорий исключения все еще существуют. Например, онлайн-кассы по-прежнему разрешено не применять в отдаленных или труднодоступных местностях, но только при условии выдачи покупателю чека по его требованию, подтверждающего факт осуществления расчета. Кроме того, ККТ можно не применять при осуществлении определенных видов деятельности и оказании некоторых услуг.

Например, в список исключений включена сезонная торговля вразвал овощами, ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт металлической галантереи, некоторые виды торговли на розничных рынках и ярмарках. Не требуется ККТ при применении патентной системы налогообложения, за редким исключением. Но в данном случае обладатель патента обязан выдавать покупателю платежный документ, подтверждающий факт расчета. Также онлайн-кассы могут не применяться самозанятыми гражданами, но только в отношении доходов, облагаемых соответствующим налогом.

«В 2021 году Федеральной налоговой службой запущена реализация отраслевых проектов по исключению недобросовестного поведения в сфере общественного питания и на розничных рынках и ярмарках, — добавила Наталия Попова. — Цель проектов — создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие — сокращение теневого оборота денежных средств».

ИА «Орелград»