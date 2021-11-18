В орловской школе им. Пясецкого открыли зал для каратэ

В школе № 11 занимается более 700 детей и подростков.

В средней общеобразовательной школе № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла открылся зал для занятий каратэ. Это стало возможным благодаря программе наказов избирателей. Поздравить ребят и руководство образовательного учреждения сегодня, 18 ноября, приехали Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель Председателя – председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму, директор ДЮСШ «Орел-Карат» Олег Кошелев, депутат Орловского городского Совета, генеральный директор ООО «Эко-транс» Юрий Котляр.

В настоящее время в 11 школе областной столицы обучается более семисот ребят, свыше 30 учеников начальных классов занимаются боевым видом искусства. Секция каратэ существует порядка десяти лет, более пяти лет занятия проводятся под руководством успешного спортсмена Арсена Меграбяна. За достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности, большой вклад в развитие физической культуры и спорта Орловской области тренеру-преподавателю ДЮСШ «Орел-Карат» сегодня была вручена Благодарность регионального парламента. «Условия, которые сейчас у нас есть, будут сто процентов способствовать тому, чтобы наш филиал качественно и довольно быстро развивался, мы будем идти к нашим целям – не только победам на турнирах, но и к духовно-физическому воспитанию наших чемпионов. Заниматься на таком татами, на котором проводятся чемпионаты Европы и мира – это большая привилегия для нас, это очень дорогого стоит! Большое всем вам спасибо! Мы будем всячески стараться, чтобы филиал школы № 11 гремел, побеждал на соревнованиях, и все нами гордились!», – сказал Арсен Овикович.

Под зал каратэ был переоборудован малый спортивный зал. Ремонт начался в конце августа и завершился накануне. В результате проведённых работ была полностью заменена система отопления, электрика, были переоборудованы две раздевалки, оштукатурен потолок, покрашены стены, застелен пол. ДЮСШ «Орел-Карат» предоставила татами. Сегодня депутаты вручили ещё один важный для спортсменов подарок – боксёрскую грушу.

На ремонтные работы были выделены 300 000 рублей в рамках программы наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета в 2021 году: 200 000 рублей – О.П. Кошелевым и 100 000 рублей – депутатом шестого созыва А. Н. Митиным. Помимо этого, дополнительно были выделены внебюджетные средства школы и личные – депутата Орловского городского Совета, генерального директора ООО «Эко-транс» Ю.А. Котляра. Как отметил Юрий Алексеевич, узнав о таком хорошем деле как ремонт спортазала в школе, и о том, что не хватает некоторой суммы, он не смог остаться в стороне. Парламентарий пожелал воспитанникам успехов и только побед!

Первый заместитель Председателя Михаил Вдовин, обращаясь к ребятам, сказал, что главное – дух чемпиона и воля к победе. Всё остальное у них теперь есть. Вице-спикер пожелал школьникам веры в себя, свои силы и удачи.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Отрадно, что появляется новое оборудование, есть возможность сделать капитальный ремонт залов, есть профессиональные тренеры – в 11 школе с детьми более пяти лет занимается обладатель множества серьёзных наград Арсен Меграбян. Кстати, в 80-е годы я здесь тоже вёл занятия, но только в большом зале. Ребята показывают хорошие результаты на соревнованиях, и теперь у них есть все условия, чтобы вырасти чемпионами!».

По словам О.П. Кошелева, в школе «Орел-Карат» на сегодняшний день занимается более 600 детей, начиная с 5 лет. Сегодня открылся третий специализированный филиал, действующий при общеобразовательных школах. Первый был открыт в школе № 45, на микрорайоне Прокуровка, «символично, что там тренирует старший брат Арсена – Асканаз Меграбян», – подчеркнул парламентарий.

Олег Кошелев, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов – председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму, директор ДЮСШ «Орел-Карат»:

«Данный малый спортивный зал был в не очень хорошем состоянии и теперь это прекрасный зал каратэ. Ребята, которые занимаются и учатся в этой школе, уже показали очень хорошие результаты. Надеюсь, что в ближайшие годы они будут входить не только в состав сборной школы «Орел-Карат», но и в состав сначала молодёжной, а потом и взрослой сборной для участия во всех официальных крупнейших соревнованиях!».

Директор школы Леонид Кирилловский поблагодарил депутатов за то, что мечта детей и администрации школы стала реальностью: «Мы с Олегом Петровичем ещё 10 лет назад об этом думали, искали место, считали деньги, и вот, наконец-то, настал этот день! Спасибо и Вам, Арсен. Теперь я спокоен за детей, что они не побегут в подворотню или ещё куда. Успехов и новых спортивных достижений!». Руководитель учреждения также отметил, что в зале, помимо каратэ могут проводиться уроки физкультуры начальных классов.

Кстати отметим, в сентябре в школе № 11 стандартная спортивная площадка с резиновым покрытием была дополнена площадкой с баскетбольным кольцом, сделано новое асфальтовое покрытие, а для группы продлённого дня – обустроена игровая зона.

ИА «Орелград»