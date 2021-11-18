В Верховье обнаружено тело мужчины, погибшего при пожаре

Спасены часть дома, хозпостройка и «Газель».

Вчера вечером в поселке Верховье было обнаружено тело мужчины, погибшего при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О пожаре в жилом доме на улице Горького стало известно в семь вечера. Часть дома выгорела изнутри. Но спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Спасены часть дома, хозпостройка и автомобиль «Газель».

При поиске пострадавших было обнаружено тело 61-летнего мужчины. Причину возгорания устанавливают специалисты.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»