В Верховье обнаружено тело мужчины, погибшего при пожаре

Спасены часть дома, хозпостройка и «Газель».
Вчера вечером в поселке Верховье было обнаружено тело мужчины, погибшего при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
О пожаре в жилом доме на улице Горького стало известно в семь вечера. Часть дома выгорела изнутри. Но спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Спасены часть дома, хозпостройка и автомобиль «Газель».
При поиске пострадавших было обнаружено тело 61-летнего мужчины. Причину возгорания устанавливают специалисты.
По сообщению пресс-службы Следственного комитета, началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИА «Орелград»