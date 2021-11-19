Более 200 коммерсантов в Орле наказали за недостоверность

Виновные вольно или невольно пытались обмануть налоговиков.

В Орловской области за период с января по сентябрь 2021 года более 200 должностных лиц местных предприятий были привлечены к административной ответственности в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об адресе организации. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России. Поясним, что ЕГРЮЛ – это Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговики внимательно следят за тем, чтобы внесенные в него сведения были достоверными. Данные функции в Орловской области возложены на Единый центр регистрации, которым является межрайонная ИФНС России №9.

«В ЕГРЮЛ содержатся сведения об адресе в пределах места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь налогоплательщика с различными органами и организациями, в том числе, с представителями налоговых органов, — рассказали в управлении ФНС. — Данные сведения отражаются в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Об изменении адреса места нахождения организация обязана сообщить в регистрирующий орган в порядке и в сроки, установленные законом».

За предоставление недостоверных сведений об адресе юридического лица и несвоевременное представление таких данных российским законодательством предусмотрена ответственность. В частности, наказание накладывается в рамках статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Налоговики предупреждают, что неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

«Кроме того, наличие записи о недостоверности сведений в государственном реестре несет иные негативные последствия для налогоплательщика: отказы в государственной регистрации, проблемы при взаимодействии с государственными органами, банками, потерю деловой репутации, а также риск исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа», — добавили в управлении ФНС.

ИА «Орелград»