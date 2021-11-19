Мэрия разыграет на торгах право кормить орловцев в Парке Победы

На аукцион будет выставлен всего один лот, но очень дорогой.

Администрация города Орла обнародовала извещение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта на территории Парка Победы. Торги проведет управление муниципального имущества и землепользования. Они назначены на 17 декабря 2021 года. Соискатели соберутся в этот день в малом зале администрации города Орла. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта.

Речь идет о павильоне площадью 144 квадратных метра, в котором будет разрешено оказывать услуги общественного питания. Договор с победителем аукциона власти планируют заключить сроком на 5 лет. Начальная стоимость лота установлена в размере 1,652 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 5 процентов начальной стоимости лота. Если желающих побороться за лот окажется несколько, то город может неплохо заработать на повышении цены лота.

Для участия в аукционе претендентам придется заплатить задаток в сумме 82 610 рублей. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, то предоставление задатка не требуется. Проигравшим участникам мэрия затем эти деньги вернет, а победителю задаток зачтут в счет общей стоимости покупки. По условиям, договор с ним будет оформлен организатором торгов в течение двадцати рабочих дней с момента подписания итогового протокола. Побороться за лот смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

ИА «Орелград»