Оборот общепита в Орловской области вырос на четверть

Отрасль постепенно приходит в себя после ковидных ограничений.

В Орловской области по итогам января-сентября 2021 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 3,4 миллиарда рублей. Текущий показатель на 25,9 процента, в сопоставимых ценах, превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Обнародованные сведения говорят о том, что сфера общественного питания постепенно приходит в себя после непростого 2020 года, когда на фоне ограничения из-за пандемии новой коронавирусной работы многие предприятия были вынуждены уйти на простой, а некоторые вообще закрылись.

Поэтапное снятие ограничений в этом году позволило отрасли превысить показатели работы прошлого года. Впрочем, ситуация вновь может измениться. Напомним, что в ноябре власти Орловской области ввели новые ковидные ограничения, запретив, например, предприятиям общепита работать по ночам. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для допуска, в том числе, в кафе бары, рестораны, закусочные и столовые.

Что касается торговли в целом, то в отчетном периоде времени оборот розницы в Орловской области составил 116,9 миллиарда рублей, или 105,2 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. При этом продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий в регионе было реализовано на общую сумму 53,8 миллиарда рублей, что составило 46 процентов от общего объема оборота розничной торговли. Оставшиеся 54 процента приходятся на продажи товаров непродовольственной группы.

ИА «Орелград»