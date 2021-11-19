Оборот общепита в Орловской области вырос на четверть

19.11.2021 | 6:00 Новости, Экономика

Отрасль постепенно приходит в себя после ковидных ограничений.

В Орловской области по итогам января-сентября 2021 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 3,4 миллиарда рублей. Текущий показатель на 25,9 процента, в сопоставимых ценах, превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Обнародованные сведения говорят о том, что сфера общественного питания постепенно приходит в себя после непростого 2020 года, когда на фоне ограничения из-за пандемии новой коронавирусной работы многие предприятия были вынуждены уйти на простой, а некоторые вообще закрылись.

Поэтапное снятие ограничений в этом году позволило отрасли превысить показатели работы прошлого года. Впрочем, ситуация вновь может измениться. Напомним, что в ноябре власти Орловской области ввели новые ковидные ограничения, запретив, например, предприятиям общепита работать по ночам. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для допуска, в том числе, в кафе бары, рестораны, закусочные и столовые.

Что касается торговли в целом, то в отчетном периоде времени оборот розницы в Орловской области составил 116,9 миллиарда рублей, или 105,2 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. При этом продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий в регионе было реализовано на общую сумму 53,8 миллиарда рублей, что составило 46 процентов от общего объема оборота розничной торговли. Оставшиеся 54 процента приходятся на продажи товаров непродовольственной группы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования