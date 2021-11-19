Орловцам пообещали выходные с дождем, снегом и сильным ветром

МЧС предупреждает о высокой вероятности чрезвычайных происшествий.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные будут принесут жителям дождь, снег и сильный ветер:

«19 ноября и 20 ноября на территории области облачно, временами дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер ночью южный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем западный 9-14, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +2°С…+7°С.

21 ноября на территории области ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +1°С…+6°С», — сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с изменением погодных условий, повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. Например, обрывов линий электропередач и падений деревьев. Особую внимательность следует проявить автовладельцев, так как шансы попасть в ДТП серьезно увеличиваются.

ИА «Орелград»