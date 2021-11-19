Орловец засудил работодателя за травму в ДТП

Суд частично удовлетворил иск жителя Болховского района.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к ООО «Брянская мясная компания» о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование требований истец указал, что ранее он стал участником дорожно-транспортного происшествия на 168-м км автодороги Калуга – Орел. Там столкнулись автомобили «Рено» и УАЗ. Виновником аварии была признана автоледи, управлявшая иномаркой.

Истец пояснил, что он находился за рулем УАЗа. В результате дорожно-транспортного мужчина получил серьезные травмы, которые эксперты расценили как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Он длительное время находился на амбулаторном и стационарном лечении, в том числе в областной клинической больнице. Истец перенес несколько операций. В иске он отметил, что длительное время не мог в полной мере вести привычный образ жизни. Полученные травмы сказываются на состоянии его здоровья и сейчас.

Также мужчина заявил, что работодатель, а УАЗ принадлежал ответчику, никакой материальной помощи ему не оказал, а уже тем более не выплатил компенсацию морального вреда. В суде он потребовал взыскать со своего теперь уже бывшего работодателя компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Суд установил, что полученная истцом травма была признана производственной. Был составлен акт о несчастном случае на производстве.

Кроме того, на виновницу аварии завели уголовное дело. В его рамках была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она и оценила степень тяжести травм, полученных истцом. В целом, изложенные им факты свое подтверждение нашли. Суд установил, что вред здоровью истца был причинен при исполнении им трудовых обязанностей, в связи с чем имеются основания для взыскания компенсации морального вреда. Правда, ее размер суд снизил до 100 тысяч рублей с учетом «разумности и справедливости».

ИА «Орелград»