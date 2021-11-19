Правительство Орловской области одобрило 30 из 75 поправок в региональный бюджет

Программа государственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи увеличена на 223,2 млн руб.

Вчера в облсовете состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Депутаты повторно рассмотрели законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Заседание провел председатель комитета Сергея Потемкин.

Перед депутатами выступила руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, из 75 поправок (на сумму 6,5 миллиардов рублей), которые разработали депутаты, областное правительство приняло 30.

«На 200 млн руб. была увеличена дотация на сбалансированность бюджета областной столицы; на 223,2 млн руб. увеличена программа государственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи жителям области; на 17,9 млн руб. увеличена сумма субвенций на расчёт и предоставление дотаций бюджетам поселений.

Кроме того, запланированы средства на ремонт образовательных учреждений области. Так 9,5 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт здания школы им. Мильшина (Ливенский район); 11,9 млн рублей –на капитальный ремонт здания Центра творчества (Новосильский район); предусмотрены средства и на замену оконных блоков в областном колледже культуры и искусств (г. Орёл).

Помимо этого, был выделен ряд поправок, решения по которым будут приниматься в ходе исполнения бюджета. Речь идёт о возможном выделении средств на разработку ПСД для ремонта фасада, крыши и внутренней отделки театра имени И.С. Тургенева, средства на увеличение стипендий Губернатора молодым одарённым артистам и молодым перспективным спортсменам и др», — рассказала Елена Сапожникова.

ИА «Орелград»