Россельхознадзор нашел брошенные земли и нелегальные карьеры

Ведомство обнародовало итоги проведенного земельного надзора.

Пресс-служба управления Россельхонадзора по Орловской и Курской областям обнародовала итоги 703 контрольно-надзорных мероприятий, проведенных за 9 месяцев 2021 года на территории указанных регионов в рамках осуществления земельного надзора. Сообщается, что всего за отчетный период времени было проконтролировано 55 864 га земель сельскохозяйственного назначения и выявлено 647 нарушений земельного законодательства. По итогам проверок инспекторы составили 492 административных протокола, выдали 152 предписания и оштрафовали виновных на 9,03 миллиона рублей.

«Нарушения требований земельного законодательства РФ выявлены на площади 11 147 га, — отметили в ведомстве. — Основная часть нарушений связана с неиспользованием земель в целях сельскохозяйственного производства. Всего установлено 11 023 га неиспользуемых земель. На сегодняшний день в результате исполнения предписаний и предостережений 5764 га введено в оборот».

Впрочем, этим список выявленных нарушений не ограничивается. Инспекторы ТУ Россельхознадзора на территории двух подведомственных им регионов также зафиксировали 13 фактов «захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления на площади 56,12 га». Благодаря их вмешательству на сегодня ликвидированы четыре стихийные свалки общей площадью 1,86 га.

«Также специалистами управления выявлено 12 несанкционированных карьеров на площади 12,5 га, — добавляют в ТУ Россельхознадзора. — В целях восстановления нарушенного состояния окружающей среды по выявленным нарушениям выданы предписания».

ИА «Орелград»