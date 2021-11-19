В Орле решили судьбу церкви архиепископа Крымского

Священники отсудили больничный храм у чиновников в Орле.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению местной религиозной организации «Православный приход храм-часовня в честь святого исповедника Святителя Луки архиепископа Крымского». Она входит в состав Орловской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Иск был подан к администрации города Орла. В качестве третьих лиц в процессе выступили Орловская областная клиническая больница и областные управления по государственной охране объектов культурного наследия и градостроительства, архитектуры и землеустройства.

Религиозная организация просила о признании права собственности на нежилое здание, а именно храм святителя Луки общей площадью 134 квадратных метра. Он расположен на бульваре Победы в областном центре. В обоснование заявленных требований истец указал, что «в отсутствие разрешительной документации приход своими силами и за счет собственных средств осуществил строительство храма». Сделано это было на участке, предоставленном ему мэрий Орла в безвозмездное пользование.

Кстати, в своем отзыве на иск администрация Орла пояснила, что исковые требования могут быть удовлетворены при отсутствии возражений со стороны третьих лиц. Впрочем, последние даже не прислали в суд своих представителей и возражений не представили. Областная клиническая больница пояснила, что «признание за истцом права собственности на здание храма не нарушает ее прав и охраняемых законом интересов».

Управление по госохране объектов культурного наследия в свою очередь сообщило, что спорный объект недвижимости находится в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей губернской больницы» ХIХ века. При этом чиновники полностью положились на усмотрение суда по данному иску. Арбитраж изучил представленные сторонами документы и не нашел оснований для отказа в удовлетворении иска. По его мнению, храм был возведен без нарушений закона. Право постоянного бессрочного пользования участка под ним зарегистрировано на областную больницу. Однако та, напомним, против иска возражать не стала. Более того, заявила, что не возражает против нахождения храма на своей территории.

Интересно, что проектная документация на строительство спорного объекта в материалах дела так и не была представлена. Но для вынесения решения в пользу религиозной организации суду хватило акта приемки законченного строительством объекта. Из него следует, что «Епархиальная комиссия осуществила приемку законченного строительством объекта – храма-часовни в честь святого исповедника Святителя Луки архиепископа Крымского». Право собственности на данный объект теперь официально признано за православным приходом.

ИА «Орелград»