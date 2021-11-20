Орловцам разрешат отзывать депутатов

Правила отзыва парламентариев будут закреплены в уставе Орловского муниципального округа.

Власти вновь образованного Орловского муниципального округа, в который постепенно реорганизуется Орловский район, разработали проект устава. Это будет главный документ местного значения. Он установит полномочия властей, символику, права и обязанности местных жителей. Одна из статей нового устава будет регламентировать процедуру голосования по отзыву депутатов окружного Совета народных депутатов. Напомним, первый в истории состав окружного совета был избран в сентябре 2021 года.

Что касается отзыва, то оно будет проводиться по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В документе подчеркнуто, что право отзыва является одним из средств контроля избирателей за осуществлением депутатом своих полномочий. При этом оно не может быть использовано для ограничения самостоятельности и инициативы парламентария или создания препятствий для его законной деятельности.

Право отзыва разрешено использовать в случаях, когда невозможны либо исчерпаны иные средства обеспечения законности в деятельности депутата окружного совета. Уставом будет предусмотрено несколько основания для запуска такой процедуры. Например, это может быть нарушение депутатом Конституции РФ, а также федеральных, областных и муниципальных законов и нормативных актов. Отозвать депутата можно будет и за неисполнение им ограничений, установленных действующим законодательством о статусе выборного лица.

Кроме того, процедура отзыва может быть запущена за систематическое невыполнение обязанностей, возложенных на депутата законом или решениями окружного совета, за отказ от контактов с избирателями, ведения их приема, рассмотрения их жалоб и заявлений, систематическое уклонение от отчета перед избирателями. Если вдруг вскроется неприглядная правда о депутате, которую он утаил в ходе выборов, то такого парламентария также можно будет отозвать. Но процедура при этом должна быть основана только на фактах, подтвержденных в судебном порядке.

Право на возбуждение вопроса об отзыве депутата окружного совета получат граждане Российской Федерации, проживающие на территории соответствующего избирательного округа и обладающие активным избирательным правом. Заявление о возбуждении такой процедуры подается инициативной группой численностью не менее пяти процентов человек, обладающих активным избирательным правом на территории избирательного округа.

ИА «Орелград»