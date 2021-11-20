Под Орлом раздельный сбор мусора введут за бюджетный счет

Власти Орловского района утвердили целевую «мусорную» программу.

Администрация Орловского района утвердила муниципальную программу «Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов». Несмотря на то, что утверждена она была только 15 ноября, реализовать программу планируется уже в этом году. Общий объем финансирования составит 1,2 миллиона рублей, и почти вся эта сумма поступит из федерального бюджета транзитом через бюджет области. Напомним, ранее правительство региона утвердило соответствующие параметры субсидирования муниципальных образований.

Конкретно в Орловском районе на выделенные средства планируется закупить 87 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Соответственно, под них должны быть оборудованы специальные площадки. К последним предъявляются жесткие законодательные требования. Так, контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также надежное ограждение.

Согласно нормативам, расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных или индивидуальных жилых домов, детских и игровых площадок, образовательных и оздоровительных организаций должно составлять от 20 до 100 метров. В сельских населенных пунктах минимальное расстояние может составлять и 15 метров. Добавим, что введение раздельного сбора мусора в Орловской области будет происходить в рамках целевого регионального проекта.

ИА «Орелград»