Сочинение в этом году напишут почти 3000 орловских выпускников

20.11.2021 | 8:00 Новости, Образование

В регионе завершился прием заявлений на первое выпускное испытание.

В Орловской области официально завершилась регистрация выпускников на написание итогового сочинения (изложения). Напомним, первое в целой череде испытание назначено на 1 декабря 2021 года. Для участия в нем надо было в установленные сроки подать заявление и зарегистрироваться. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, сделали это 2796 выпускников текущего года.

«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вправе выбрать: писать итоговое изложение или сочинение, — рассказали также в Центре. — Из 43 выпускников этих категорий 36 обучающихся будут писать итоговое сочинение, семеро — изложение. Для написания итогового сочинения (изложения) организовано 203 пункта на базе образовательных организаций и пять пунктов на дому».

За сочинения оценки традиционно не выставляются. Можно получить «зачет» или «незачет». Однако именно это испытание открывает дорогу к дальнейшей сдаче экзаменов. Дело в том, что только успешная сдача сочинения дает выпускникам 11-х классов допуск к государственной итоговой аттестации, то есть к сдаче ЕГЭ. Кроме того, баллы за сочинение могут учитываться при поступлении в вузы в качестве «индивидуального достижения выпускника».

«Открытые направления для тем итогового сочинения (изложения) ориентированы на широкий кругозор и опыт выпускников: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и Наказание – вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина», — напомнили в Центре.

Сами темы сочинения станут известны за 15 минут до начала испытания. Специалисты говорят, что это будет комплект из пяти тем — по одной теме от каждого открытого тематического направления.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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