В Орле проверят расходование средств на благоустройство города

Эффективность бюджетных затрат оценят аудиторы городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на ближайшее время. Так, сразу два мероприятия затронут муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла». В первом случае специалисты КСП проверят законность и результативность, эффективность и экономность использования средств бюджета города Орла, выделенных на содержание этого учреждения в 2019 и 2020 годах, а также в прошедшем периоде 2021 года. Проверка охватит и иные периоды — в случае необходимости.

Во втором случае аудиторы оценят целевое и эффективное использование «Управлением капитального строительства» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году. Основанием для проведения этой проверки послужило письмо, поступившее в КСП из Орловского городского Совета народных депутатов. Отметим, что это будет уже не первое подобное мероприятие. Частичная проверка исполнения указанной программы была проведена аудиторами ранее, но тогда она охватила 8 месяцев 2020 года. Теперь контрольным мероприятием будет охвачен весь год целиком.

Как уже писал «Орелград», КСП в своем предыдущем отчете отметила, что темпы реализации программы, взявшей старт в 2018 году, оставляют желать лучшего. К сентябрю 2020 года ремонт дворовых территорий был проведен на 214 объектах, что составляло всего 12,3 процента от всех объектов муниципальной программы. Всего в нее включено более 1700 объектов.

«Заказчиком не всегда учитывались пожелания жителей в части использования земли дворовой территории не под газоны, а под клумбы, в связи с чем, отсутствовала необходимость посева газонной травы на одном из объектов», — выяснила счетная палата.

Также КСП сообщала, что неэффективные расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в проверенном ранее периоде 2020 года составили 12,931 миллиона рублей. Добавим, что материалы предыдущей проверки были направлены в прокуратуры Орловской области и Советского района города Орла, а также в региональное управление ФАС.

ИА «Орелград»