В Орловской области «главным по казакам» назначили Шолохова

Совет по делам казачества создали в Ливенском районе под Орлом.

Администрация Ливенского района Орловской области создала собственный координационный совет по делам казачества. Возглавил его глава района Анатолий Шолохов, однофамилец знаменитого автора «Тихого Дона». Документ принят в целях реализации государственной политики в отношении российского казачества. Координационный совет является совещательным, коллегиальным органом, образованным при главе администрации Ливенского района. Принятые им решения носят рекомендательный характер.

Основной задачей совета станет взаимодействие администрации Ливенского района с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр Российской Федерации. Кроме того, члены совета займутся анализом деятельности местных казаков. Им также делегировано право по подготовке предложений по привлечению членов казачьих обществ к муниципальной и иной службе с учетом «возможностей и потребностей».

В функционал вновь созданного совета также включено рассмотрение вопросов уставной деятельности казачьих обществ, подготовка и внесение в администрацию Ливенского района предложений по поощрению и награждению конкретных казаков за активную общественно-полезную деятельность. Кроме того, совет должен оказывать содействие пропаганде традиций и истории казачества, развитию его творческой деятельности.

ИА «Орелград»