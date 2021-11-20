Вредный сайт для чиновников закрыли в Орловской области

Решение вынес суд по иску прокурора Глазуновского района.

Подробности дела о закрытии вредного сайта сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области. Иск был подан местным прокуроров в интересах неопределенного круга лиц. Истец просил о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Внимание прокуратуры привлек ресурс, ориентированный, вероятно, на чиновников различного уровня. Как следует из иска, на этом сайте любому желающему предлагалось приобрести диплом специалиста по управлению государственными и муниципальными заказами.

В ходе проведенного прокуратурой мониторинга было установлено, что и физические, и юридические лица имели свободный доступ к данной информации. Сами дипломы якобы свидетельствовали о пройденном их обладателями курсе профессиональной переподготовки, которая дает право на работу в сфере государственных и муниципальных закупок. На сайте имелся и прейскурант цен – дипломы, естественно, предлагались не бесплатно. Прокуратура в суде напомнила, что за подделку документов российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд признал предложения о приобретении дипломов о профессиональной переподготовке чиновников запрещенной к распространению на территории РФ информацией. Копия решения уже направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сведений о доменном имени в «черный список».

ИА «Орелград»