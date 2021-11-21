Орловцам разрешили добывать ископаемые без взрывных работ

Областные власти утвердили права собственников и арендаторов земли.

Правительство Орловской области утвердило порядок реализации на территории региона прав собственников земельных участков. Действие документа также распространяется на землепользователей и арендаторов. Речь идет о правах на использование земли для добычи общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также строительства подземных сооружений. Подчеркнем, что добыча разрешена только для собственных нужд, а не для, скажем, продажи.

Документ дает орловцам право на добычу общераспространенных полезных ископаемых без применения взрывных работ, но только в границах земельного участка и только ископаемых, не числящихся на государственном балансе. Также без проведения взрывных работ разрешено использование подземных вод. Объем извлечения этих вод ограничен — не более 100 кубических метров в сутки. А добывать их разрешено только из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения.

Кроме того, орловцам дано право строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров. В этом случае использовать взрывчатку также нельзя. Добавим, что о своих работах владельцы, пользователи и арендаторы земли обязаны уведомлять областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Уведомление должно содержать целый набор данных, в том числе персональных. В нем должен быть указан адрес и площадь участка, категория земель, кадастровый номер, цели использования, а также «срок, на который планируется осуществлять использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также строительство подземных сооружений».

ИА «Орелград»