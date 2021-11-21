Орловским заключенным напомнили о каторге Достоевского

Осужденным продемонстрировали фильм о писателе и прочитали лекции.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, подведомственные ему режимные учреждения поддержали проведение всероссийской акции «Дорогами искупления». Она посвящена 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. В ее рамках по всей стране проходят тематические мероприятия, дни открытых дверей, книжные выставки, мастер-классы и психологические тренинги.

«Сотрудники и работники учреждений посмотрели фильм Центра общественных связей ФСИН России «Тобольские ворота Достоевского», а также прослушали лекции о жизни и творчестве великого русского писателя», — рассказали в пресс-службе регуправления ФСИН.

Напомним, мир мог бы и не увидеть многих творений Достоевского. Он был признан «одним из важнейших преступников» своего времени за чтение и «недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Достоевского приговорили к лишению всех прав состояния и «смертной казни расстрелянием». 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу писатель вышел на казнь вместе с петрашевцами. Им уже был зачитан приговор о «смертной казни расстрелянием» с переломлением над головой шпаги.

Писатель приготовился принять смерть, но в следующее мгновение было объявлено о помиловании. Оказалось, что это была инсценировка казни, но Достоевский был сослан сначала на каторгу, а затем в ссылку в Сибирь. Во время короткого пребывания в Тобольске с 9 по 20 января 1850 года на пути к месту каторги некоторые жены сосланных декабристов устроили встречу писателя с другими этапируемыми петрашевцами и передали каждому Евангелие с незаметно вклеенными в переплет деньгами. Свой экземпляр Евангелия Достоевский хранил всю жизнь как реликвию. Следующие четыре года он провел на каторге в Омске. Кроме него через суровую школу каторги прошел только еще один русский писатель XIX века – Николай Чернышевский.

ИА «Орелград»