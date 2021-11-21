Орловскую агрофирму заподозрили в посеве наркорастений

Подозрительный факт был вскрыт на территории Малоархангельского района.

В Орловской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили грубое нарушение законодательства при проведении выездной плановой проверки. Она прошла в одном из сельхозпредприятий Малоархангельского района. Предприятие занимается возделыванием сельскохозяйственных культур. Именно при использовании семян и были вскрыты нарушения.

Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, компания использовала для посева 65 тонн семян озимой пшеницы на общей площади 615 га. Нарушение выразилось в том, что агрофирма предварительно не провела обязательное в таких случаях обследование семян – в лабораторных условиях должны были быть оценены их сортовые и посевные качества. В противном случае сеять такие семена запрещено.

«Высев непроверенных семян может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, так как в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных, ядовитых, наркосодержащих, а также карантинных сорных растений», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

По итогам проверки на агрофирму завели административное дело по статье 10.12 КоАП РФ. Компания и виновные должностные лица уже оштрафованы. Кроме того, фирме выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В целом в текущем году сотрудники орловского Россельхознадзора выявили уже 16,6 тысячи тонн семян, высеянных без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

ИА «Орелград»