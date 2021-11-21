Подозрительное молоко обнаружили в орловском интернате

Потенциально опасная продукция была срочно изъята из оборота.

В пищеблоке социального учреждения Орловской области обнаружено молоко без сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Нарушение было зафиксировано при проверке Добринского психоневрологического интерната, расположенного в Орловском районе. Она была организована местной прокуратурой. Это была проверка «на предмет соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности пищевых продуктов».

«Установлен факт хранения в пищеблоке учреждения молока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 3,2% «Милушка» (26 литров), поступившего без ветеринарных сопроводительных документов, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Потенциально небезопасная продукция изъята из оборота».

Были выявлены и другие грубые нарушения. Например, проверяющие проанализировали данные электронного журнала ФГИС «Меркурий». Напомним, эта государственная система предназначена для отслеживания пути движения продуктов животного происхождения. Анализ показал, что уполномоченное лицо Добринского психоневрологического интерната «в течение 24 часов не осуществляло гашение ветеринарных сопроводительных документов на транспортные партии получаемого подконтрольного товара». По результатам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, в виде взыскания штрафа.

ИА «Орелград»