Торговца «контрабандной» водкой наказали в Орле

21.11.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Решение о наказании вынес региональный арбитражный суд.

Орловское общество с ограниченной ответственностью «Эверест»  привлечено к административной ответственности в рамках статьи  14.1 КоАП РФ. Компанию наказали штрафом в размере 40 тысяч рублей с конфискацией арестованной у нее спиртосодержащей продукции. Такое решение вынес арбитражный суд Орловской области по материалам, поступившим из управления МВД России по городу Орлу.

Из них следует, что в августе текущего года сотрудники полиции  провели проверку в магазине «Галерея Напитков», расположенном на  Наугорском шоссе. В результате был выявлен факт розничной продажи продавцом указанной выше компании алкогольной продукции, а именно водки «Контрабанда подпольная». Стеклянные бутылки объемом 0,5 литра продавались по цене 370 рублей за штуку, но без специального разрешения. Было установлено, что у упомянутого ООО на момент проведения проверки  не было лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В результате полиция изъяла в магазине 499 бутылок спиртосодержащей продукции в стеклянной таре и семь коробок вина по 10 литров каждая, о чем был составлен протокол изъятия. Затем был составлен  протокол об административном правонарушении. Исследовав материалы дела, заслушав представителя заявителя и оценив все представленные доказательства, арбитражный суд решил привлечь нелегального торговца к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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