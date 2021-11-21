Жалоба на орловский онкодиспансер дошла до суда

Решение Орловского УФАС России по «больничному делу» признано законным.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области по делу о жалобе компании «ВРК МедСервис». Подробности судебного разбирательства раскрыла пресс-служба Орловского УФАС. Сообщается, что в феврале 2021 года в региональный антимонопольный орган поступила жалоба указанной компании на действия заказчика, в роли которого выступало бюджетное учреждение «Орловский онкологический диспансер». Последний ранее объявил о проведении электронного аукциона на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинского оборудования в отделении радиотерапии на 2021 год.

Согласно извещению, начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 14,38 миллиона рублей. В своей жалобе компания писала, что, по ее мнению, заказчик разработал документацию об аукционе, противоречащую требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Например, якобы необоснованно было установлено требование о наличии у подрядчика лицензии на размещение, техобслуживание, хранение и утилизацию источников ионизирующего излучения.

Кроме того, «нарушением» компания сочла то, что «в техническом задании не определен объем запасных частей, которые исполнитель должен приобрести за свой счет». Неправомерным было названо и требование к аттестату аккредитации испытательной лаборатории. В УФАС для рассмотрения этой жалобы была создана специальная комиссия. Свое решение она вынесла в конце февраля, признав жалобу необоснованной. После этого решение УФАС было оспорено фирмой в суде. Дело прошло две инстанции, и каждая из них сочла действия орловских антимонопольщиков правомерными и законными.

ИА «Орелград»