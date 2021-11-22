COVID-19 в Орле: за сутки 343 человека заразилось, восемь скончалось

22.11.2021 | 12:33 Медицина, Новости

Вопреки общероссийскому тренду на снижение количества заболеваний, в Орловской области ситуация остается кризисной.

За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших – 60 748 человек.

Выздоровело 176 человек, всего – 49 065.

Восемь орловцев скончались. Общее число жертв пандемии – 1 239 человек.

В отличие от Орловской области, в России выявили наименьшее с 24 октября число новых случаев заражения.

Заразилось 9 366 839 (+ 35 681) человек. Выздоровело 8 053 643 (+ 28 713) человек. Умерло 265 336 (+ 1 241).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования