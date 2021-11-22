COVID-19 в Орле: за сутки 343 человека заразилось, восемь скончалось

Вопреки общероссийскому тренду на снижение количества заболеваний, в Орловской области ситуация остается кризисной.

За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших – 60 748 человек.

Выздоровело 176 человек, всего – 49 065.

Восемь орловцев скончались. Общее число жертв пандемии – 1 239 человек.

В отличие от Орловской области, в России выявили наименьшее с 24 октября число новых случаев заражения.

Заразилось 9 366 839 (+ 35 681) человек. Выздоровело 8 053 643 (+ 28 713) человек. Умерло 265 336 (+ 1 241).

ИА «Орелград»