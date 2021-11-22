Орловщина потратит на миллиард больше, чем заработает

Бюджет региона получит заметный дефицит по итогам 2021 года.

Правительство Орловской области внесло на рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов очередной проект изменений в бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей парламентской сессии сразу в двух чтениях. Из пояснительной записки к нему следует, что подготовлен он «в целях увеличения расходов на оплату труда за счет увеличения налоговых доходов областного бюджета, уточнения объема безвозмездных поступлений в соответствии с фактическим поступлением средств и уведомлений из федерального бюджета, а также перераспределения бюджетных ассигнований».

Ожидается, что после принятия предложенных поправок общий объем доходов бюджета Орловской области увеличится на 3,161 миллиарда рублей, расходов бюджета – на 4,311 миллиарда. Это означает, что ранее бездефицитный бюджет региона все-таки станет дефицитным. По подсчетам правительства области, в результате вносимых изменений общий объем доходов в 2021 году составит 47,372 миллиарда рублей, расходов – 48,523 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета пока планируется в размере более 1,2 миллиарда рублей.

Что касается предлагаемых изменений, то они таковы. Увеличение доходной части бюджета связано с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов в объеме 967,644 миллиона рублей. Кроме того, область получит дополнительно из федерального бюджета целевых безвозмездных поступлений на 2,183 миллиарда. Расходная часть будет увеличена, прежде всего, за счет затрат на оплату труда бюджетников. Всего планируется выделить на эти цели 654,847 миллиона рублей. В эту сумму включены субвенции на оплату труда учителей, в том числе за классное руководство – 266,812 миллиона рублей. Трансферты местным бюджетам на достижение показателей оплаты труда работников дополнительного образования составят 101,758 миллиона, работников учреждений культуры – 143,227 миллиона рублей.

Кроме того, 200 миллионов будет выделено в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. То есть эти деньги будут распределены между муниципальными районами и городами в соответствии с распоряжением правительства региона. Еще 7,15 миллиона рублей планируется направить на социальные выплаты, а конкретно на ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда Орловской области. Мировые суды на обеспечение своей деятельности получат 7 миллионов.

«Кроме того, в расходы областного бюджета включены остатки средств на 1 января 2021 года, а также остатки бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на 1 января 2021 года в общем объеме 1,204 миллиарда рублей», — резюмируют авторы законопроекта.

ИА «Орелград»