Под Орлом сбили пешехода, который шел по проезжей части навстречу движения транспорта

22.11.2021 | 12:55 Новости, Происшествия

Пострадавший своевременно получил медицинскую помощь.

Вчера вечером на трассе «Орел-Знаменское» сбили мужчину, который шел по проезжей части навстречу движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 17.45 водитель «Фольксваген Пассат» ехал со стороны Орла в направлении поселка Знаменское. В районе 13-го километра под колесами автомобиля оказался 55-летний пешеход, двигавшийся навстречу.

Мужчина получил телесные повреждения, но ему своевременно была оказана медицинская помощь.

ИА «Орелград»

 

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