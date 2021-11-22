Под Орлом сбили пешехода, который шел по проезжей части навстречу движения транспорта

Пострадавший своевременно получил медицинскую помощь.

Вчера вечером на трассе «Орел-Знаменское» сбили мужчину, который шел по проезжей части навстречу движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 17.45 водитель «Фольксваген Пассат» ехал со стороны Орла в направлении поселка Знаменское. В районе 13-го километра под колесами автомобиля оказался 55-летний пешеход, двигавшийся навстречу.

Мужчина получил телесные повреждения, но ему своевременно была оказана медицинская помощь.

ИА «Орелград»