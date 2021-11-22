В Орле частично подешевели стройматериалы

Снижение цен зафиксировано впервые после многих месяцев подорожания.

В Орловской области в минувшем октябре впервые в этом году за долгое время было зафиксировано частичное снижение цен на строительные материалы. Напомним, дорожать они начали еще зимой. На протяжении почти всего года стройматериалы росли в цене и были одним из главных локомотивов инфляции. Но сейчас темпы роста цен замедлились, а по ряду направлений тенденция изменилась кардинально. Так, по подсчетам Орелстата, в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года в Орловской области средняя цена на металлочерепицу снизилась на 14,2 процента. Аналитики подсчитали, что приобрести ее можно по цене 649,28 рубля за 1 квадратный метр.

Кроме того, на 2,4 процента подешевели обрезные доски. Средняя цена на них упала до 21 473 рублей за кубометр. В то же время вновь подорожал еврошифер. За месяц его стоимость выросла до 3911 рублей за 10 квадратных метров, увеличившись на 1,5 процента. Кирпич красный строительный подорожал на 1,6 процента, приобрести в регионе его можно в среднем по 22 724 рубля за 1000 штук. В целом в октябре цены на непродовольственные товары в Орловской области повысились на 0,4 процента.

Как уже писал «Орелград», если брать за отчетную точку октябрь 2020 года, то цены и тарифы на весь спектр товаров и услуг в регионе повысились ровно на 9 процентов. При этом продукты питания по темпам инфляции заметно опережают товары непродовольственной группы. Например, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Орловской области на конец октября 2021 года составила 4702,66 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом сентября 2021 года она увеличилась на 3,5 процента, а по сравнению с декабрем 2020 года возросла на 13,9 процента.

ИА «Орелград»