В Орле построили водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина

22.11.2021 | 14:36 Новости, Строительство

Общая протяженность — 3,6 километра.

В Орле окончено строительство нового участка водовода в створе улиц Авиационная и Генерала Родина, сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы велись в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Общая протяженность участка — 3,6 километра.

«Подписанные на минувшей неделе МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС) акты выполненных работ говорят о том, что строительно-монтажные работы МПП ВКХ «Орёлводоканал» выполнены в полном объёме, и водовод готов к вводу в эксплуатацию.

Строительство этого участка второй ветки центрального водовода заняло всего полгода. Важно отметить, что при этом МПП ВКХ «Орёлводоканал» обошлись без перекрытия движения по Карачевскому шоссе и с минимальным отключением водоснабжения жителей Зареченского микрорайона и Орловского района», — информирует мэрия.

Следующий проект в рамках программы «Чистая вода» — это строительство участка, который замкнет Карачевское и Кромское шоссе. Однако, о сроках пока не сообщается.

ИА «Орелград»

 

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