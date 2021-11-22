В Орловской области водительские права продавали через интернет

Нелегальную торговлю правами пресекли суд и прокуратура.

В Орловской области суд вынес очередное постановление о блокировании доступа к сомнительному интернет-ресурсу. Сделано это было в Хотынце. Как пояснили в пресс-службе районного суда, с исковым заявлением обратилась местная прокуратура, которая ранее провела собственный мониторинг Сети. В рамках подобных мероприятий надзорный орган отслеживает информацию, которая не вписывается в рамки российского законодательства.

Таковая была обнаружена прокурорскими работниками на сайте, владельцы которого наладили нелегальную торговлю водительскими удостоверениями. Буквально купить их за определенную плату в Сети мог любой желающий. Это означает, что некие интернет-дельцы предлагали пользователям приобрести заведомо поддельные документы, ведь для официального получения прав надо пройти определенную законом процедуру, в частности, обучиться и сдать экзамены в ГАИ.

Более того, при проверке было установлено, что сомнительный ресурс предлагал приобрести и медицинские справки, необходимые для получения водительского удостоверения, причем без обязательного прохождения медицинского осмотра. Изучив доводы прокуратуры, суд счел их правомерными и удовлетворил исковые требования. Информация на сайте была признана запрещенной к распространению на территории РФ. Доступ к ресурсу будет заблокирован, а сведения о нем внесут в «черный список».

ИА «Орелград»