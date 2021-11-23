Главе Орловского округа гарантируют «золотой парашют»

Депутаты определились с параметрами финансового обеспечения полномочий главы.

«Орелград» продолжает следить за процессом реорганизации Орловского района из муниципального образования в муниципальный округ. Напомним, процедура длится уже второй год. Глава Орловского муниципального округа будет выбран членами специально созданной губернаторской комиссии в ближайшее время. Ну а пока депутаты окружного Совета определились с финансированием, необходимым для работы главы. Расходы, естественно, полностью возьмет на себя окружной бюджет.

Главе округа будет выплачиваться так называемое денежное содержание. Оно состоит из должностного оклада (25 047 рублей в месяц), надбавки за особые условия работы (100 процентов должностного оклада), ежемесячного денежного поощрения (100 процентов должностного оклада) и надбавки за выслугу лет. Последняя будет зависеть от стажа. Так, минимальная надбавка в размере 10 процентов оклада положена при стаже от 1 года до 5 лет, максимальная в размере 30 процентов оклада — при стаже свыше 15 лет.

Кроме того, главе округа за работу с секретными сведениями положена ежемесячная надбавка в размере 15 процентов от оклада. Ему могут выплачиваться квартальные и годовые премии, премии в связи с нерабочими датами, профессиональными и иными праздниками. Кстати, премируемыми праздниками в Орловском округе официально являются День местного самоуправления, День муниципального округа и «Новогодние каникулы». Размер премий не является фиксированным, он будет рассчитываться индивидуально в каждом конкретном случае.

Глава округа получит право на социальные выплаты, в том числе в связи с юбилеем (юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня рождения или другое следующее за ним пятилетие), присвоением почетного звания, в случае причинения увечья при осуществлении своих полномочий, в связи с тяжелым заболеванием и смертью близких родственников. Предусмотрен и «золотой парашют». Главе округа по окончании срока полномочий положена единовременная денежная выплата в размере трехмесячного денежного содержания. При досрочном прекращении полномочий (в случаях вступления в отношении главы округа в законную силу обвинительного приговора суда или отзыва избирателями) выплата не производится.

ИА «Орелград»