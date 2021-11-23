Клычков встретится с работниками ТТП, но судьбу предприятия будут решать депутаты

Завтра областные депутаты рассмотрят вопрос о выделении финансов на погашение долгов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретится с работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия, которые ранее записали коллективное видеообращение к губернатору. Об этом Клычков сообщил в прямом эфире соцсетей.

Также известно, что на завтрашней сессии облсовета будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительного финансирования предприятию. Оно необходимо для покрытия долгов перед энергетиками и компаниями, предоставившим в лизинг автотранспорт.

При этом, ответственность за вероятное банкротство ТТП губернатор переложил на областных депутатов — именно они в конечном счете будут решать судьбу предприятия.

Напомним, Трамвайно-троллейбусное предприятие испытывает безнадежные финансовые проблемы. А ранее публично была озвучена информация о вероятном отказе от использования троллейбусов. Что касается трамваев, то в настоящий момент они перевозят пассажиров только от депо до ТМК «Гринн» и обратно. Это связано с другой безнадежной проблемой — проваленной попыткой реконструкции Красного моста.

ИА «Орелград»