Молодежное правительство сформировали в Орловской области

23.11.2021 | 16:30 Новости, Политика

В состав обновленного коллегиального органа вошли 20 человек.

Администрация губернатора подвела итоги конкурса соискателей на включение в состав Молодежного правительства Орловской области. В состав коллегиального органа вошли 20 человек: Елизавета Богословская Елизавета, Дмитрий Зеленский, Марк Кирсанов, Екатерина Кремса, Иван  Сороковых и другие. Кроме того, еще 19 молодых орловцев включены в  кадровый резерв. Все они также были участниками конкурса, но им немного не хватило до победы.

Напомним, к участию в конкурсе были допущены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орловской области. Они прошли несколько процедур. Так, на заочном этапе участники завели личные кабинеты в АИС «Молодежь России» и заполнили там анкеты. На очном этапе они прошли  собеседование с комиссией. Участники были обязаны создать видеоролик, раскрывающий причины, по которым они пожелали войти в состав Молодежного правительства.

Последнее официально является совещательным и консультативным органом, действующим при правительстве Орловской области на общественных началах. Его решения носят рекомендательный характер для чиновников областной администрации и органов местного самоуправления муниципальных образований. Основной задачей проекта является  привлечение молодых орловцев к непосредственному участию в формировании и осуществлении государственной молодежной политики в регионе.

Кроме того, власти региона преследуют цель по созданию «целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их правовой и политической культуры». Молодежное правительство наделено правом разработки методических, информационных и иных материалов, содействующих активизации деятельности молодежи в общественной и социальной сферах.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования