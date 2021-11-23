Молодежное правительство сформировали в Орловской области

В состав обновленного коллегиального органа вошли 20 человек.

Администрация губернатора подвела итоги конкурса соискателей на включение в состав Молодежного правительства Орловской области. В состав коллегиального органа вошли 20 человек: Елизавета Богословская Елизавета, Дмитрий Зеленский, Марк Кирсанов, Екатерина Кремса, Иван Сороковых и другие. Кроме того, еще 19 молодых орловцев включены в кадровый резерв. Все они также были участниками конкурса, но им немного не хватило до победы.

Напомним, к участию в конкурсе были допущены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орловской области. Они прошли несколько процедур. Так, на заочном этапе участники завели личные кабинеты в АИС «Молодежь России» и заполнили там анкеты. На очном этапе они прошли собеседование с комиссией. Участники были обязаны создать видеоролик, раскрывающий причины, по которым они пожелали войти в состав Молодежного правительства.

Последнее официально является совещательным и консультативным органом, действующим при правительстве Орловской области на общественных началах. Его решения носят рекомендательный характер для чиновников областной администрации и органов местного самоуправления муниципальных образований. Основной задачей проекта является привлечение молодых орловцев к непосредственному участию в формировании и осуществлении государственной молодежной политики в регионе.

Кроме того, власти региона преследуют цель по созданию «целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их правовой и политической культуры». Молодежное правительство наделено правом разработки методических, информационных и иных материалов, содействующих активизации деятельности молодежи в общественной и социальной сферах.

ИА «Орелград»