На Выгонке водитель малолитражки сбил на переходе бабушку с ребенком

23.11.2021 | 11:18 Новости, Происшествия

Потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Вчера на Выгонке водитель малолитражного автомобиля сбил на пешеходном переходе бабушку и девочку. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.35 58-летний водитель автомобиля «СеАЗ» ехал по переулку Южному в направлении деревни Ольховец. В районе дома № 26 он сбил двух человек, которые пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

73-летняя бабушка и семилетняя девочка получили повреждения. Потребовалось вмешательство бригады скорой медицинской помощи.

ИА «Орелград»

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