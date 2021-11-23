На Выгонке водитель малолитражки сбил на переходе бабушку с ребенком

Потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Вчера на Выгонке водитель малолитражного автомобиля сбил на пешеходном переходе бабушку и девочку. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.35 58-летний водитель автомобиля «СеАЗ» ехал по переулку Южному в направлении деревни Ольховец. В районе дома № 26 он сбил двух человек, которые пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

73-летняя бабушка и семилетняя девочка получили повреждения. Потребовалось вмешательство бригады скорой медицинской помощи.

ИА «Орелград»