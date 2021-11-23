Орел посетит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Это произойдет 30 ноября.

Анна Кузнецова, вице-спикер Государственной Думы, планирует посетить Орел с рабочим визитом. Об этом сообщили сегодня орловские СМИ.

«Кузнецова проведёт приём граждан, поучаствует в круглом столе по проблематике поддержки общественных организаций детей-инвалидов, изучит, как в регионе организовано оказание паллиативной помощи», — сообщил изданию «Орелтаймс» Леонид Музалевский.

В настоящий момент Кузнецова является зампредом Госдумы, врио заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» и членом Президиума Генерального совета «Единой России».

Напомним, с 2016 по 2021 годы Анна Кузнецова занимала должность детского омбудсмена при президенте России. В 2021 году участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России».

На протяжении пяти прошлых лет она работала Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Отметим, что на прошедших в сентябре выборах она была единственным лидером федеральной части списка «Единой России», которая не отказалась от депутатского мандата и на самом деле приступила к думской работе.

ИА «Орелград»