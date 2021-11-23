Орловец, бивший отчима чугунной сковородой по голове, предстанет перед судом

Мужчина агрессивно среагировал на подозрение в неспособности самостоятельно сделать ремонт.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, бившего своего отчима чугунной сковородой по голове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Год назад 46-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим отчимом. Это происходило в частном доме на переулке Узко-Холодный (район улиц МОПРа и Маяковского). Мужчины обсуждали проведение ремонта и отчим высказал сомнения в способности пасынка сделать все самостоятельно.

Это задело чувства обвиняемого, и он три раза ударил отчима чугунной сковородой по голове. Потерпевший упал на пол и получил еще удар ногой в область грудной клетки. Его жена вовремя вызвала скорую, и ее мужа госпитализировали.

Против нападавшего было возбуждено уголовное за причинение тяжкого вреда здоровью. В течение года было проведено большое количество необходимых следственных действий, что позволило собрать достаточную доказательную базу.

В связи этим, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»