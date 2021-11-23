Орловец попал в реанимацию после попытки перебежать дорогу в неположенном месте

23.11.2021 | 14:38 Новости, Происшествия

Личность пешехода не установлена.

Вчера вечером в Северном районе Орла неустановленный пешеход попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Инцидент произошел в 23.00 на Московском шоссе. 33-летняя водитель автомобиля «Форд Мондео» ехала со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына. В районе дома № 116 по Московскому шоссе она сбила пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации ООКБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования