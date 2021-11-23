Орловец попал в реанимацию после попытки перебежать дорогу в неположенном месте

Личность пешехода не установлена.

Вчера вечером в Северном районе Орла неустановленный пешеход попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Инцидент произошел в 23.00 на Московском шоссе. 33-летняя водитель автомобиля «Форд Мондео» ехала со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына. В районе дома № 116 по Московскому шоссе она сбила пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации ООКБ.

ИА «Орелград»