Орловский СК начал проверку по факту гибели женщины на улице Смоленской (видео)

Тело 59-летней женщины было обнаружено вчера ночью в сгоревшем доме.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения трупа в сгоревшем доме на улице Смоленской, сообщили «Орелграду» в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства пожара и причина смерти погибшей.

Трагедия произошла прошлой ночью. В частном секторе сгорели дом, хозпостройка и гараж. На месте происшествия было обнаружено тело 59-летней женщины.

В Сети появились видеозаписи пожара, сделанные очевидцем.





ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»