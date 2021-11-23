Орловский СК начал проверку по факту гибели женщины на улице Смоленской (видео)

23.11.2021 | 11:31 Видео, Новости, Происшествия

Тело 59-летней женщины было обнаружено вчера ночью в сгоревшем доме.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения трупа в сгоревшем доме на улице Смоленской, сообщили «Орелграду» в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства пожара и причина смерти погибшей.

Трагедия произошла прошлой ночью. В частном секторе сгорели дом, хозпостройка и гараж. На месте происшествия было обнаружено тело 59-летней женщины.

В Сети появились видеозаписи пожара, сделанные очевидцем.


ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»

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