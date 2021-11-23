Орловский СК начал проверку по факту гибели женщины на улице Смоленской (видео)

Тело 59-летней женщины было обнаружено вчера ночью в сгоревшем доме.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения трупа в сгоревшем доме на улице Смоленской, сообщили «Орелграду» в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства пожара и причина смерти погибшей.
Трагедия произошла прошлой ночью. В частном секторе сгорели дом, хозпостройка и гараж. На месте происшествия было обнаружено тело 59-летней женщины.
В Сети появились видеозаписи пожара, сделанные очевидцем.
ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»