Под Орлом столкнулись минивэн и грузовик

Пассажир минивэна получила травмы.

Вчера в Троснянском районе произошло ДТП с участием минивэна «Форд» и грузовика «Мерседес», сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась в 15.50 на 436 километре трассы М2 «Крым». 33-летняя женщина ехала на минивэне «Форд Виндстар» со стороны Курска в направлении Орла и врезалась в грузовик «Мерседес» с полуприцепом «Рольфом».

В салоне «Форда» находилась еще одна женщина, 39 лет. В результате ДТП она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»