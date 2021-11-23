Под Орлом столкнулись минивэн и грузовик

23.11.2021 | 14:17 Новости, Происшествия

Пассажир минивэна получила травмы.

Вчера в Троснянском районе произошло ДТП с участием минивэна «Форд» и грузовика «Мерседес», сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась в 15.50 на 436 километре трассы М2 «Крым». 33-летняя женщина ехала на минивэне «Форд Виндстар» со стороны Курска в направлении Орла и врезалась в грузовик «Мерседес» с полуприцепом «Рольфом».

В салоне «Форда» находилась еще одна женщина, 39 лет. В результате ДТП она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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