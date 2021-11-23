Стартовал конкурс «Мисс Орел 2021»

23.11.2021 | 19:03 Культура, Новости

Определились «Мисс Кулинарный талант» и «Мисс Талант».

Вчера в ресторане «7 пятниц» начался главный конкурс красоты города — «Мисс Орел 2021». Организатором конкурса десятый год подряд выступила Оксана Оздемир, а одним из членов жюри стал чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский.

Конкурсантки Анастасия Фомичева, Ангелина Кононова, Каринэ Пономарева, Татьяна Высокина, Алиса Головина, Карина Богатская, Алина Зеленина, Татьяна Масокина, Анастасия Наумкина и Виолетта Бушева разыграли два этапа конкурса, соревнуясь в кулинарии и творческих номерах.

Все представленные на конкурсе блюда относились к категории «правильное питание», а в качестве творческих номеров девушки представили танцы, песни, чтение стихов и прозы и даже театральную постановку.

Жюри предстоял нелегкий выбор. В результате звание «Мисс Кулинарный талант» получила Анастасия Фомичева, а «Мисс Талант» — Алиса Головина.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования