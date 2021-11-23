Стартовал конкурс «Мисс Орел 2021»

Определились «Мисс Кулинарный талант» и «Мисс Талант».

Вчера в ресторане «7 пятниц» начался главный конкурс красоты города — «Мисс Орел 2021». Организатором конкурса десятый год подряд выступила Оксана Оздемир, а одним из членов жюри стал чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский.

Конкурсантки Анастасия Фомичева, Ангелина Кононова, Каринэ Пономарева, Татьяна Высокина, Алиса Головина, Карина Богатская, Алина Зеленина, Татьяна Масокина, Анастасия Наумкина и Виолетта Бушева разыграли два этапа конкурса, соревнуясь в кулинарии и творческих номерах.

Все представленные на конкурсе блюда относились к категории «правильное питание», а в качестве творческих номеров девушки представили танцы, песни, чтение стихов и прозы и даже театральную постановку.

Жюри предстоял нелегкий выбор. В результате звание «Мисс Кулинарный талант» получила Анастасия Фомичева, а «Мисс Талант» — Алиса Головина.

ИА «Орелград»