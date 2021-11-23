В Орле закрыли дело на фонд капремонта

Региональный оператор успешно отбился от поступившей на него жалобы.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела жалобу московской компании «КУРС». Последняя заподозрила в нарушении требований антимонопольного законодательства «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (РФКР). Из жалобы следовало, что фонд допустил нарушения при проведении торгов. Как уже писал «Орелград», это был аукцион на право оказания двух этапов услуг.

Первый – разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену и модернизацию лифтов в соответствии с адресным перечнем. Второй этап — выполнение работ по указанному выше ремонту. Жалобщику не понравилось то, что организатор торгов включил в один лот работы в разных территориальных районах Орловской области, а всего в списке было 207 объектов. По мнению столичной фирмы, это привело к увеличению начальной максимальной цены договора и, как следствие, к невозможности участия в аукционе многих организаций.

Второй претензией к региональному фонду стало то, что он установил «необоснованно долгий срок оплаты выполненных работ — 1096 календарных дней». Не понравилось потенциальному подрядчику и то, что по условиям договора он мог бы приступить к выполнению второго этапа работ только при наличии выбранной фондом организации, осуществляющей строительный контроль. По мнению заявителя, это ставит подрядчика в зависимость от действий организатора торгов. Необоснованным было названо и требование о необходимости фото- и видеофиксации хода работ.

Изучив представленные сторонами материалы, антимонопольная комиссия не нашла оснований для удовлетворения требований заявителя. Жалоба была признана необоснованной, поскольку доказательств своих обвинений заявитель не представил. Фонд фактически был оправдан в рамках данного антимонопольного дела. Кроме того, комиссия отменила приостановление проведения аукциона. Впрочем, на этом история не заканчивается. УФАС все же постановило передать материалы указанного дела в Главное контрольное управление губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»