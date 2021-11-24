Денег на зарплату учителям в Орле хватит только на 9 месяцев?

Представленный проект бюджета областной столицы вызывал немало вопросов.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, администрация Орла презентовала проект бюджета города на будущий год. Документ был рассмотрен на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. О его основных параметрах доложил заместитель мэра Алексей Степанов. Главный финансист города сообщил, что расходы на социально-культурную сферу составят более 1,7 миллиарда рублей, или 58 процента от общего объема расходов. Он отметил, что планируются дополнительные затраты на образование.

Впрочем, эта мера обязательная. Дело в том, что ранее прокуратура подала массу исков, по которым суды обязали чиновников обеспечить антитеррористическую защищенность школ, детсадов и других объектов. Решения судов надо исполнять. Поэтому в проекте бюджета появились расходы «на дополнительные меры по охране учреждений образования». При этом, как подчеркнул Степанов, отвечать за безопасность детей в Орле будут сотрудники частных охранных предприятий. Проект бюджета вызвал немало вопросов.

«Председатель комитета Татьяна Малыгина отметила, что по отдельным статьям расходов бюджета средства вовсе не предусмотрены или заложены в неполном размере, — сообщает пресс-служба горсовета. — Так, расходы на оплату труда по отраслям образования и культуры пока запланированы только на 9 месяцев 2022 года. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин акцентировал, что в проекте бюджета на 2022 год отсутствуют расходы на содержание и текущий ремонт учреждений образования и культуры, обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, оздоровление детей в пришкольных лагерях и загородных оздоровительных учреждениях».

По какой-то причине не нашли отражения в проекте бюджета меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений и муниципальные стипендии для одаренных детей, хотя такая помощь по традиции в Орле оказывается ежегодно. Словом, несмотря на заверения чиновника о социальной направленности бюджета, депутаты настоятельно рекомендовали мэрии увеличить объемы расходов на социальные обязательства, принятые горсоветом в предыдущие годы.

ИА «Орелград»