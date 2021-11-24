Мать Вики Гнедовой посетила похороны Кости Болотова, также убитого орловским педофилом

Вчера в Залегощенском районе прошли похороны Кости Болотова.

По сообщению Орловского информбюро, Ольга Мартынова, мама Вики Гнедовой, присутствовала вчера на похоронах Кости Болотова, в убийстве которого также подозревается Шавкат Шаяхмедов.

«Это не объяснить. Это внутреннее. Я думаю, что это всё-таки он. И Викусю мою – он, и Костика – он», — рассказала журналистам мать убитой девятилетней девочки.

Напомним, на протяжении всего лета в Залегощенском районе Орловской области шли поиски пропавшей девятилетней девочки. В сентябре тело ребенка было обнаружено в подвале ее собственного дома. Тогда же стали известны подробности из жизни Шавката Шаяхметова, соседа Гнедовых, подозреваемого в убийстве.

Сразу же появилась информация, что Гнедова была не единственным ребенком, пропавшим в селе Казарь Залегощенского района. 16 лет назад бесследно исчез Костя Болотов, которому тогда было 11 лет. Общественность была готова к тому, что педофил мог быть причастен к смерти других детей.

И эти опасения подтвердились. В начале ноябре Шавкат Шаяхметов показал место захоронения Кости Болотова. А вчера состоялись похороны мальчика, которому в этом году могло быть уже 27 лет.

ИА «Орелград»