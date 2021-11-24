Наталья Балашова сменила Александра Лабейкина на посту уполномоченного по правам человека в Орловской области

24.11.2021 | 15:04 Новости, Политика

Балашову утвердили на сегодняшней сессии облсовета.

Депутаты облсовета единогласно проголосовали за назначение Натальи Балашовой на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области. Решение утвердили сегодня на очередной сессии регионального парламента.

Как ранее сообщал «Орелград», Балашова сменит на этом посту Александра Лабейкина, который занимался защитой прав человека на протяжении десяти лет.

Новый омбудсмен ранее руководила территориальным органом Федеральной миграционной службы – УФМС России по Орловской области, а также — региональным Управлением УМВД по вопросам миграции.

ИА «Орелград» 

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